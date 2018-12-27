حقيقة الأزمة التي تعاني منها قطر
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:49 ص
وكالات
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كشف ضاحي خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن
العام بإمارة دبى، حقيقة الأزمة تعاني منها قطر والتي تكمن في العصابة الحاكمة التي
سخرت كافة أساليبها القذرة لمهاجمة الدول العربية وشق الصف العربي.
وأوضح خلفان خلال تغريدة له على موقع التواصل
الاجتماعي تويتر أن الأزمة الحقيقية تكمن في استقدام قوم حثالة يتحكمون في مقدرات الدويلة
ويسخرون ألسنتهم المسمومة لسب الأشقاء في دول
الخليج خاصة والدول العربية عامة، وذلك بعد أن تمكنوا من تهميش العقلاء من أبناء الشعب
القطري من خلال عمليات قمعية ممنهجة تتمثل في التهجير القسري و الاعتقال والاختطاف
وسرقة الممتلكات.
وقال خلفان عبر صفحته " عقلاء قطر مهمشين ...اليوم يلعب بقطر حثالة قوم استقدموا لسب أهلنا في الخليج والوطن العربي وهنا تكمن أزمة قطر" .
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