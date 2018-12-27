واشنطن: بعد ترامب بومبيو يتوجه إلى بغداد في يناير

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيلتقي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بغداد يوم 11 يناير المقبل.

وقال الصحفيون بعد حديثهم مع ساندرس في ألمانيا التي وصلها الرئيس دونالد ترامب، لزيارة العسكريين الأمريكيين هناك: "دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض ووافق الأخير على ذلك"، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم.