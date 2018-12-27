زياش "الأسد الذهبي" في المغرب وأزارو ثامنا

فاز حكيم زياش، المحترف المغربي بنادي أياكس أمستردام الهولندي، بجائزة الأسد الذهبي، التي أطلقتها صحيفة "المنتخب" المغربية المتخصصة بالرياضة.





وتفوق زياش، بفارق كبير خلال الاستفتاء على أقرب مطارديه، بعدما نال 332 نقطة، في حين حل أشرف حكيمي، المحترف بنادي دورتموند الألماني، ثانيا بـ190 نقطة، ونور الدين أمرابط ثالثا بـ80 نقطة.





وضم الاستفتاء لاعبين من الدوري المغربي، وهما أنس الزنيتي، حارس الرجاء، ومحمد أوناجم لاعب الوداد، في حين حل وليد أزارو لاعب الأهلي المصري ثامنا.



