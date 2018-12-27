نجم مانشستر سيتي يتغزل في محمد صلاح

أشاد النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي بما يقدمه الفرعون المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول واصفا إياه بأنه لاعب استثنائي.





وقال ستيرلينج في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس الإنجليزية إن المستويات التي يقدمها محمد صلاح منذ قدومه إلى ليفربول ليست مفاجئة بالنسبة له.





وتابع الانجليزي الشاب حديثه: "كل لاعب لديه لحظة تألق يسعى لتعزيزها، ولكن صلاح حافظ على مستوياته وأدائه وهو أمر يُحسب له".





جدير بالذكر فإن فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي المركز الثانى في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ليفربول متصدر الجدول برصيد 51 نقطة.



