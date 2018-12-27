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حسم مصير ناينجولان مع إنتر ميلان

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:39 ص
حسم مصير ناينجولان مع إنتر ميلان
ناينجولان
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حدد بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، موقف ناديه من رحيل البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب وسط الفريق.

وقال ماروتا، لموقع كالتشيو ميركاتو: موقفنا هو نفسه الذي ظهر في البيان الصحفي الذي نشرناه قبل بضعة أيام، والذي يتضمن أسبابنا أيضًا.

وعن رحيل ناينجولان، بعد أنباء العودة إلى روما، أضاف ماروتا: لا أعتقد ذلك، بل حتما لن يرحل، قرارنا بإيقافه لا يبطل القرار الذي اتخذناه في الصيف بشرائه.

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