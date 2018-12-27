رفعت فكري: "العيش المشترك" هو الهدف من حوار اتباع الأديان



وأضاف "فكري"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن هذا الحوار مستمر منذ نصف قرن، والغرض منه ليس فقهي لاهوتي حول المعتقدات، ولكنه كان بغرض العيش المشترك، والتركيز على القيم الإنسانية الموجودة في الأديان، واكتشاف ما يجمعنا وليس ما يفرقنا.



وتابع رئيس السينودس، أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عقدت الكثير من اللقاءات لبحث القضايا المشتركة والاهتمام بقضايا التنمية، والهم المشترك الذي يجمع بين المسلمين والمسيحيين، مشددًا على أن النصوص الدينية يوجد بها ما يدفعنا لإصلاح مجتمعنا.



وشدد على أنه لم يتم تنحية الدين في هذا الحوار، لأن قضية مثل قضايا المرأة، أو القضية السكانية لا يمكن فيها تجاهل الرؤية الدينية، بالإضافة إلى أن المجتمعات العربية تأثير الخطاب الديني فيها كبير جدًا ولا يمكن تنحية الدين في أي من القضايا الإنسانية والاجتماعية التي نوقشت.



وأكد أن مناقشة القضايا العامة مثل الفقر أو خدمة الإنسان لا تختلف فيها الآراء كثيرًا، والمرجعيات في القضايا الإنسانية لا نختلف فيها كثيرًا، ولكن يظهر الاختلاف عند الدخول في العقيدة أو الفقه.

قال القس رفعت فكري، رئيس "سينودس" النيل الإنجيلي: "معتقدش إن فيه حاجة اسمها حوار أديان.. الأديان لا تتحاور.. اللي بيتحاوروا هم البشر، فالحوار يكون بين أتباع الأديان".