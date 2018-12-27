فخري الفقي: الاقتصاد العالمي يعاني من مشكلات كثيرة.. ومؤشرات مصر جيدة



وأشار إلى أن هناك أزمة أخرى في الأسواق الناشئة، وهي عدم قدرتها على سداد ما أخذته من قروض، الأمر الذي أدى إلى خروج صناديق التحوط من الأسواق الناشئة، والتي من بينها مصر والصين والهند، وكل هذا يعطي عدم يقين.

وأكد أنه على الرغم من ذلك إلا أن مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في مصر جيدة.

ولفت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤثر أيضا على الاقتصاد البريطاني، وهو ليس هينًا، بالإضافة إلى تأثيره على أسواق الاتحاد الأوروبي.