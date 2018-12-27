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فخري الفقي: الاقتصاد العالمي يعاني من مشكلات كثيرة.. ومؤشرات مصر جيدة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:55 ص
فخري الفقي: الاقتصاد العالمي يعاني من مشكلات كثيرة.. ومؤشرات مصر جيدة
الدكتور فخري الفقي - الخبير الاقتصادي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن البيئة الاقتصادية العالمية عانت من مشاكل كثيرة في عام 2018، ومن المتوقع أن تستمر خلال عام 2019.

وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن هناك توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي، والحروب التجارية بينهم.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذا ينعكس سلبًا على معدلات النمو العالمية، مشيرًا إلى انخفاض معدلات النمو في الصين واليابان، والاتحاد الأوروبي، وهذا يؤثر في الطلب على الطاقة، ما أدى إلى انخفاض سعر برميل البترول بحوالي 30 دولار خلال ثلاثة أشهر، وهذا يربك الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤثر أيضا على الاقتصاد البريطاني، وهو ليس هينًا، بالإضافة إلى تأثيره على أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هناك أزمة أخرى في الأسواق الناشئة، وهي عدم قدرتها على سداد ما أخذته من قروض، الأمر الذي أدى إلى خروج صناديق التحوط من الأسواق الناشئة، والتي من بينها مصر والصين والهند، وكل هذا يعطي عدم يقين.
وأكد أنه على الرغم من ذلك إلا أن مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في مصر جيدة.
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