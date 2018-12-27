سمية الخشاب وحديث صادم عن ارتدائها الحجاب.. فماذا قالت؟

أكدت الفنانة المصرية سمية الخشاب أنها سعدت كثيرا بردود الفعل التي تلقتها فور طرح أغنيتها الأخيرة "قلبي يا ناس"، والتي أعادتها للغناء بعد غياب وبمساعدة زوجها الفنان أحمد سعد.

سمية قالت إن الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وأنها كشفت عن طبقات وإمكانيات جديدة في صوتها، مشيرة إلى أنها تلقت التهنئة من الفنانة السورية أصالة نصري على الأغنية.

الفنانة المصرية قالت إن نجاح الأغنية فتح شهيتها على الغناء، والذي ابتعدت عنه منذ سنوات، حتى أن زوجها أحمد سعد أخبرها أن لديها صوت من الحرام أن تهدره، ويجب أن تستغله.





سمية أشارت في حوار لها، إلى أن كسلها هو سبب خطواتها الفنية البطيئة، حيث تفكر في كل خطوة قبل أن تقوم بها، وكذلك أصبحت مشغولة بعد الزواج بأمور بيتها وزوجها، وكسلها هو سبب ابتعادها عن المناسبات الفنية.





الفنانة المصرية أكدت أنها تحاول ان تتخلص من كسلها بمساعدة زوجها أحمد سعد لإصدار أغنيات جديدة، كما أنهما يعملان معا لتقديم دويتو غنائي.





سمية قالت إنها تحب أن تقدم أغنيات دينية، كما انها تفكر في ارتداء الحجاب ولا تجد أن الفكرة مستبعدة فكل شيء ممكن، وأكدت أنها لو ارتدت الحجاب ستبتعد عن التمثيل.