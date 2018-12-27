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كيف سخر محمد صلاح من نظرة زميله في ليفربول (صورة)

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:28 ص
كيف سخر محمد صلاح من نظرة زميله في ليفربول (صورة)
محمد صلاح
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منى العوضي
 
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مازح محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، زميله لوفرين وذلك عبر حسابه على تويتر بسبب نظرته لصلاح وفابينيو وهما يحتفلان بالأهداف في شباك نيوكاسل أمس الأربعاء.

ونشر صلاح عبر حسابه على تويتر صور لنظرة لوفرين للثنائي معلقا: "حقيقي إحنا مجرد صحاب"، وسرعان ما قام الدولي المصري بحذف التغريدة من حسابه.

وكان فريق ليفربول قد فاز على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل وذلك مساء امس الأربعاء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي.

وتقدم ليفربول بهدف أول عن طريق لوفرين في الدقيقة 11، والثاني من خلال محمد صلاح في الدقيقة 48، والثالث بقدم السويسري شيردان شاكيري في الدقيقة 79، ومن ثم الرابع عن طريق فابينيو.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة بعد خوض أول 19 جولة.
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