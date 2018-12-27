مسؤول إسرائيلي يؤكد قيام جيش الاحتلال بشن غارات على أهداف إيرانية داخل سوريا
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:07 ص
رائف الخولي
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أكد مسؤول أمني إسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي، قد قام بشن غارات على عدد من الأهداف التابعة لإيران داخل الأراضي الروسية، مساء يوم الثلاثاء الماضي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، لم تكشف عن هويته، قوله بأن "الضربة الجوية أصابت مخازن إيرانية تستخدم لنقل الأسلحة إلى تنظيم (حزب الله) اللبناني".
وبحسب الصحيفة، فقد أكد المسؤول الأمني الإسرائيلي إن "إسرائيل أبلغت روسيا عن نيتها شن ضربات جوية في وقت سابق قبل تنفيذها".
وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ الثلاثاء 25 ديسمبر، غارات انطلاقا من الأجواء اللبنانية عبر صواريخ على مواقع للجيش السوري غرب دمشق.
وأكد مصدر، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية في ريف دمشق الجنوب الغربي، وأسقطت عددا منها.
وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ قادمة من الأجواء اللبنانية، وتم إسقاط معظمها قرب المناطق الحدودية في ريف دمشق الغربي.
وتابع المصدر أن أحد الصواريخ سقط في منطقة الصبورة غرب دمشق.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، لم تكشف عن هويته، قوله بأن "الضربة الجوية أصابت مخازن إيرانية تستخدم لنقل الأسلحة إلى تنظيم (حزب الله) اللبناني".
وبحسب الصحيفة، فقد أكد المسؤول الأمني الإسرائيلي إن "إسرائيل أبلغت روسيا عن نيتها شن ضربات جوية في وقت سابق قبل تنفيذها".
وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ الثلاثاء 25 ديسمبر، غارات انطلاقا من الأجواء اللبنانية عبر صواريخ على مواقع للجيش السوري غرب دمشق.
وأكد مصدر، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية في ريف دمشق الجنوب الغربي، وأسقطت عددا منها.
وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ قادمة من الأجواء اللبنانية، وتم إسقاط معظمها قرب المناطق الحدودية في ريف دمشق الغربي.
وتابع المصدر أن أحد الصواريخ سقط في منطقة الصبورة غرب دمشق.
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