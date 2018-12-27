شاهد.. أول تعليق لـ"مبارك" على قطع الاتصالات في 28 يناير
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:38 ص
نعيم يوسف
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علق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار قطع الاتصالات الذي حدث إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال مبارك، خلال الإدلاء بشهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إنه تم إخباره بقطع الاتصالات يوم 28 يناير 2011 في عدد من الأماكن داخل جمهورية مصر العربية بهدف قطع الاتصالات للقضاء على ما يسمى بـ"المؤامرة".
وأضاف الرئيس الأسبق، أن قطع الاتصالات في يوم 28 يناير قضية تم نظرها في مجلس الدولة وتم دفع غرامة بنحو 5 ألاف جنيه وتم الطعن عليها ويتم إلغائها.
وأدلى الرئيس مبارك، بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب من دفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأثبت القاضي في بداية الجلسة حضور الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وكبار قادة جماعة الإخوان، وعددهم 26 متهما، داخل قاعة المحكمة ولم يتغيب أحد من المتهمين في القضية.
كانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين في نوفمبر الماضي وقررت إعادة المحاكمة وإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة على المتهمين في القضية.
وقال مبارك، خلال الإدلاء بشهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إنه تم إخباره بقطع الاتصالات يوم 28 يناير 2011 في عدد من الأماكن داخل جمهورية مصر العربية بهدف قطع الاتصالات للقضاء على ما يسمى بـ"المؤامرة".
وأضاف الرئيس الأسبق، أن قطع الاتصالات في يوم 28 يناير قضية تم نظرها في مجلس الدولة وتم دفع غرامة بنحو 5 ألاف جنيه وتم الطعن عليها ويتم إلغائها.
وأدلى الرئيس مبارك، بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب من دفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأثبت القاضي في بداية الجلسة حضور الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وكبار قادة جماعة الإخوان، وعددهم 26 متهما، داخل قاعة المحكمة ولم يتغيب أحد من المتهمين في القضية.
كانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين في نوفمبر الماضي وقررت إعادة المحاكمة وإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة على المتهمين في القضية.
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