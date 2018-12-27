تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل عن "ليفربول"
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:36 ص
الفجر الفنى
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي تامر أمين موجها حديثه للاعب المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أنه في حال تعاقد ليفربول مع اللاعب الاسرائيلي "مؤنس دبور" فعليه الرحيل فورا من ليفربول.
وأضاف تامر أمين خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج " أخر النهار" الذي يقدمه على قناة النهار :"بعيدًا بقى عن معاهدات السلام، لكن احنا كشعب في حالة كراهية للكيان الصهيوني، ومفيش تطبيع مع إسرائيل، إلى جانب ما يفعله الجانب الإسرائيلي في الفلسطينيين"، موضحًا أنه ينبغي على إدارة ليفربول أن تحترم رغبة نجمه الأول محمد صلاح.
وأكد تامر أمين خلال اللقاء أن نادي برشلونة الأسباني يخضع لرغبات لاعبه ميسي مشيرا أن صلاح هو نجم الفريق ويجب أن يتعامل معه ليفربول على هذا الأساس.
يُذكر أن تقارير صحفية أفادت اهتمام إدارة ليفربول الفنية بضم اللاعب الاسرائيلي المسلم مؤنس دبور لصفوف الفريق.
Advertisements
المزيد عن: محمد صلاح في الكريسماس محمد صلاح رحيل محمد صلاح عن ليفربول رحيل محمد صلاح تامر أمين الإعلامي تامر أمين
- قبل كأس العالم .. إسرائيل تُعلن الحرب على محمد صلاح
- عاجل.. عطل فني باستوديو تامر أمين على الهواء
- تامر أمين يقع في موقف محرج على الهواء بسبب "عطل لمبة"
- هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بسبب "دبور" الإسرائيلي؟
- بعد اقتراب لاعب إسرائيلي من ليفربول.. مدرب المنتخب السابق: "حاجة متخصش صلاح"
- مسلم وهداف سالزبورج.. من هو الإسرائيلي مؤنس دبور زميل صلاح المحتمل في ليفربول؟
- فلاش باك.. اللاعب الإسرائيلي المرشح لليفربول يتحدث عن محمد صلاح
- "جيروزاليم بوست": صلاح هدد ليفربول بالرحيل حال تعاقدهم مع اللاعب الإسرائيلي
- أول تعليق إسرائيلي لاعتراض محمد صلاح على ضم "دبور"
- تامر أمين يطالب محمد صلاح بترك ليفربول حال تعاقد النادي مع مهاجم إسرائيلي (فيديو)