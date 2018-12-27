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تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل عن "ليفربول"

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:36 ص
تامر أمين يطالب محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول
تامر أمين
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الفجر الفنى
 
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قال الإعلامي تامر أمين موجها حديثه للاعب المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أنه في حال تعاقد ليفربول مع اللاعب الاسرائيلي "مؤنس دبور" فعليه الرحيل فورا من ليفربول.

وأضاف تامر أمين خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج " أخر النهار" الذي يقدمه على قناة النهار :"بعيدًا بقى عن معاهدات السلام، لكن احنا كشعب في حالة كراهية للكيان الصهيوني، ومفيش تطبيع مع إسرائيل، إلى جانب ما يفعله الجانب الإسرائيلي في الفلسطينيين"، موضحًا أنه ينبغي على إدارة ليفربول أن تحترم رغبة نجمه الأول محمد صلاح.

وأكد تامر أمين خلال اللقاء أن نادي برشلونة الأسباني يخضع لرغبات لاعبه ميسي مشيرا أن صلاح هو نجم الفريق ويجب أن يتعامل معه ليفربول على هذا الأساس.

يُذكر أن تقارير صحفية أفادت اهتمام إدارة ليفربول الفنية بضم اللاعب الاسرائيلي المسلم مؤنس دبور لصفوف الفريق.
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