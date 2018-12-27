"مبارك" يكشف ما طلبه من الأمن قبل مظاهرات 25 يناير (فيديو)
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:36 ص
نعيم يوسف
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قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه أمر بعقد اجتماع في مقر القرية الذكية يوم 20 يناير 2011 حضره كل من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات الحربية، والمخابرات العامة ووزير الداخلية ووزير الإعلام وعدد من الوزراء الآخرين، من أجل بحث الغرض من مسيرات 25 يناير 2011 قبل حدوثها.
وأضاف مبارك، خلال الإدلاء بشهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، أن المتواجدين في الاجتماع أبلغوه بأن مسيرة 25 يناير 2011 سلمية وطالب من الوزراء بتأمين المسيرات كونها سلمية.
وأدلى الرئيس مبارك، بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب من دفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأثبت القاضي في بداية الجلسة حضور الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وكبار قادة جماعة الإخوان، وعددهم 26 متهما، داخل قاعة المحكمة ولم يتغيب أحد من المتهمين في القضية.
كانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين في نوفمبر الماضي وقررت إعادة المحاكمة وإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة على المتهمين في القضية.
وأضاف مبارك، خلال الإدلاء بشهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، أن المتواجدين في الاجتماع أبلغوه بأن مسيرة 25 يناير 2011 سلمية وطالب من الوزراء بتأمين المسيرات كونها سلمية.
وأدلى الرئيس مبارك، بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب من دفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأثبت القاضي في بداية الجلسة حضور الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وكبار قادة جماعة الإخوان، وعددهم 26 متهما، داخل قاعة المحكمة ولم يتغيب أحد من المتهمين في القضية.
كانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين في نوفمبر الماضي وقررت إعادة المحاكمة وإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة على المتهمين في القضية.
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