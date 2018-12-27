كواليس البحث عن جثث المركب الغارق بالمجرى الملاحي في أبو زنيمة بـ"جنوب سيناء"

قال مصدر أمني بجنوب سيناء، إن مركب صيد حرفة الجر تدعى "هدية المصطفى" أثناء قيامها بالصيد في منطقة المجرى الملاحي القريب من مدينة أبو زنيمة عثرت على جثة في مياه خليج السويس، موضحا أن الجثة لصياد من محافظة كفر الشيخ جرى التعرف عليه من ملابسه.





وأضاف المصدر، أنه تم إخطار خفر السواحل وحرس الحدود وإجراء اتصال تليفوني بصاحب المركب المفقودة "ياسين الجوهري" محمد حسن عبدالعال، والذي أكد أن الصياد ضمن طاقم مركبه الغارق وهو الوحيد من محافظة كفر الشيخ.





وأشار إلى أنه تم نقل الجثة إلى ميناء الأتكة وإيداعها مشرحة مستشفى السويس العام لتحديد هويته، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على إرسال مراكب جر للمنطقة للبحث عن باقي الجثث المفقودة، والتنسيق مع العديد من الجهات لبدء عملية بحث جديدة بعد مرور أكثر من 28 يوما على فقدان المركبة.





جدير بالذكر أن محمد حسن عبد العال صاحب مركب صيد تسمى "ياسين الجوهري" قد أعلن في وقت سابق، غرق مركبه أثناء رحلة صيد في مياه خليج السويس، وقال إن على متن المركب نحو 14 صيادا بينهم شقيق صاحب المركب، وكانت قد انطلقت رحلة المركب من ميناء الأتكة بالسويس تجاه خليج السويس شمالا.



