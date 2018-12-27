أول تعليق لمؤلف الأغنية التي أبكت الرئيس السيسي في حفل "ذوي الإعاقة"
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:26 ص
الفجر الفنى
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نشر الشاعر الشاب محمد إبراهيم عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" فيديو لأغنيته "نفس الحروف" التي غنتها الفنانة دنيا سمير غانم ومجموعة من الأطفال ذوى القدرات الخاصة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.
وكتب محمد إبراهيم في تعليقه على الفيديو: "شكرًا لكل الناس اللي باركتلي علي الأغنية.. لولاكم بعد ربنا مكنتش وصلت لحاجة".
يُذكر أن الرئيس السيسي تأثر باكيًا أثناء غناء الأغنية في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، وصفق بحرارة للأطفال المشاركين في الأغنية.
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