الطالع الفلكى الخَمِيس 27/12/2018...رِسَالة سَمِير!

**القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هنديّاً: القمر فى الأسد.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 21 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة القلب من 20 ديسمبر - 1 يناير.





اليوم 18 كهيك قبطى، 27 كانُون أوّل رُومى ، 20 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية ،الإبحار فى النيل مكرُوهٌ اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: (مين سمير صبرى؟ لعيب كورَة ؟) - متعرفوش؟ آه ياسيدى لعيب كورة فالنادى الدّولى.(نجلاء فتحى من فيلم الشيطان إمرأة-1972)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى برج العذراء يعنى

زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ،التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك وإزالة التوتّرالذهنى والعصبى أو للتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن ،أنشطة دعم دُور الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات ، إنقاذ القطط والكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال وسُخرية البعض ، إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أومُقابلة غيرمُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة خلال لحظات حاسمة فاصلة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تعالى

تحل ذكرى ميلاد النجم المحبُوب سمير صبرى حَفِظَهُ الله فكل عام وهو بألف خير،إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم محمّد سمير جلال صبرى والشهرة سميرصبرى ،مع التنبيه أنها لا تُمثّل صفاتاً تتواجد فى نجمنا المحبُوب بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(ولادة نجم)،(فوق العادة)،(أوسكار وايْلد)،(مُنقذالبلاج)،(فائزاللعبة)،(سيّدة ثريّة)،(ساكرامنتو)،(ألفيس بريسلى)،(فرانكلين رُوزفيلت)،(فنّ الحُبّ)،(رجل الطريق السريع)،(ضوء شمسى مُتوهّج).





*إخترت لك من قناة يوتيُوب

باقة من أغانى الفنان سمير صبرى وهى مُبهجة تشعر معها بالتفاؤل والمرح، التعليق التالى قرأته تحت المقطع الخامس من يوتيوب لأحد المُستمعين وفكرت فى نشره ليعرف القارئ أن الفنان رسالة و قيمة وليس ديكوراً خارجيّاً فقط أو مهنة للإسترزاق.





كان في ولد صغير عمره ما راح مسرح ولا حضر حفلة .. ولما كان بيعدي جمب المسارح بيتمنى يخش يتفرج ويضحك زي الناس اللي جوا .. محققلوش الأمنية ديه غير الفنان سمير صبري عن طريق الحفلات المجانية اللي كان بيعملها في جنينة الشلالات واللي كان فيها فقرات متنوعة اغاني ومنولوج واسكتشات .. وفي اخر العرض غنى سمير صبري اغنيتين اغنية سكر حلوة الدنيا سكر والأغنية اللي بتسمعوها دلوقتي " كان في ولد صغير " .... كل الحب لسمير صبري





1-انا ايه حكايتي -- سمير صبري

2-سمير صبري_ اغنية البحث عن فضيحة

3-محتار انا ويا البنات سمير صبرى حب وكبرياء 1972

4-سمير صبري - أغنية حبيت ووفيت

5-اغنية كان مرة فى ولد صغير - سمير صبرى - مسموعة فقط

6-الفنان سمير صبري وشاديه اغنية سكر حلوة الدنيا سكر

7-اغنية سمير صبري بهواه





*إلى الطّوالع اليوميّة….





برج الحمل: لا تسعَ خلف فرصة تبدو مغرية لكنّ بها شبهة قانونيّة أو لا تخلو من عيب، لا تستسلم لإلحاح ماكر، لا تقرصينى يانحلة.





برج الثور: الإبتهاج مع الأطفال الصغارسواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سبباً فى فرحة غامرة وشغلاً لوقتك فى عمل نافع.





برج الجوزاء: رُبّما كانت برودة الجوّ فرصة لك للتروّى والتفكير قبل أن تقرر الإنطلاق من مكان لآخر، إحترس من إطار مثقوب أو وقود على وشك النّفاد.





برج السرطان: حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين أحد الأقارب أو الأصهار لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه ، من كَثُرَ مزاحه قلّت هيبته.





برج الأسد: الأنشطة الإجتماعيّة قد تثمر عن ولادة مشروع جديد بالتعاون مع صديق أو توفير وظيفة إضافيّة لك تحتاج لها، إيد على إيد تساعد.





برج العذراء: زيارات عائليّة عليك أن تقوم بها اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، تقوية الروابط الأسريّة تعنى أشخاص يطمئنون عليك باستمرار، والمزيد من راحة البال.

برج الميزان: الصلح خير ، صافى يالبن ؟ حليب يا إشطة ، عبارتان ضروريّتان للتأكد من عودة المياه لمجاريها بينك وبين زميل العمل ، أو فرد من الأسرة.

برج العقرب: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مُناسبة غير مُتوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج القوس: الرحلة من الفشل للنجاح تبدأ بالتفاؤل ، هذا يعنى إزاحة العبوس عن وجهك كخطوة أولى ووضع إبتسامة لطيفة بدلاً عنه ، والتشميرعن ذراعيْك للعمل.





برج الجدى: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص أو مشروع مشكوك فى نزاهته أو قانونيته لك، درهم وقاية.





برج الدّلو: : قد تقوم بفتح علب الشوكلاتة للضيوف بسبب نجاح أو حفلة ميلاد أو خطوبة، جولة تسوّق واردة إحرص فيها على أن تشترى ما تحتاجه فقط.



