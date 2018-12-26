كارثة جديدة.. عمارات إماريتس هايتس بالساحل الشمالي معلقة في الهواء بعد انهيار التربة تحتها (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمارات مشروع إماريتس هايتس بالساحل الشمالي، معلقة فى الهواء بعد انهيار التربة من تحتها، ويظهر فى الصور أساسات العمارات بسيطة جداً تقترب من البيوت الريفية التى تبنى على سطح الأرض رغم أن عدد الأدوار المتكررة فى تلك العمارات يتعدى 4 أدوار.





وتبين بالبحث انهيار المصطبة السابعة المقام عليها العمارات الخاصة بمشروع “إماريتس هايتس” بالساحل الشمالي، وظهور الأساسات الخرسانية بسبب اختلال في التربة، حيث أكد مصوري الفيديو أنه لم يتم عمل مجسات للتربة قبل البناء رغم أنها تربة رملية قابلة للتأكل والانهيار.





وأضافوا أن الصور التي تظهر فيها الأساسات للعمارات رقم 102 و103 بالمشروع ويقعا خلف الفندق مباشرة بجوار سور القرية الغربي.





وفي تعليقات أصحاب الوحدات أكدوا أن شركة يافا ماك قامت ببناء العمارات على سطح التربة مباشرة حتى بدون حفر أى مناسيب، على الرغم من أن ثمن الوحدات في المشروع مرتفعة جدا حيث يصل سعر الشقة 5 مليون جنيه والفيلا 50 مليون جنيه.





وهذه ليست الحادثة الأولى التى تواجه شركة يافا ماك المملوكة لرجل الأعمال سامي القريني "كندي من أصل فلسطيني" المالكة لمشروع اماريتس هايتس، حيث اتهمها مشتروا الوحدات بالنصب عليهم بعد تأخر تسليم المشروع حيث قاموا بحجز الوحدات في شهر ابريل 2007 حيث كانت الوحدة تباع وقتها بقيمة 500 ألف جنيه يتم دفع 10% منه والباقي على دفعات لمدة سنتين وفي 2009 تفاجأ الحاجزين بأنه لم يتم إنجاز أى شيئ في موقع المشروع، وتحججت الشركة في هذا الوقت بأن التربة صخرية ، وتعذر استيراد ألالات ومعدات من دولة الإمارات وتم تأجيل التسليم إلى 2010.





وأكد الحاجزون وقتها أن الشركة حصلت كامل الثمن من المشترين ولم تضع حجر واحد في المشروع، وبعد البلاغات تم القبض على الممثل القانوني لشركة يافا ماك في ديسمبر 2013، بسبب مشاكل مع الشركة الإماراتية المشاركة في المشروع وصلت إلى نيابة الأموال العامة فتم حبسه لمدة عام ونصف على اثر بلاغات الملاك للمنتجع السياحي.





وعاودت الشركة نشاطها مرة أخرى في عام 2016 وعقدت الشركة برئاسة سامي القريني، رئيس مجلس إدارة شركة يافا ماك السياحية والمالكة لمشروع إماريتس هايتس، في 2017 مؤتمر صحفي ذكر خلاله أن الشركة انتهت من بيع 2300 وحدة من اجمالي 2600 وحدة، لافتًا إلى أن المشروع يتكون من مليون و200 ألف متر.





وقال "القريني"، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة على هامش الدورة السادسة لمعرض "سيتى سكيب"، العام الماضي، أن مشروع إماريتس هايتس يتم تنفيذه على 3 مراحل، لافتًا غلى أن متوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل في 2023.





وأضاف "القريني" أن المشروع يضم 1500 غرفة فندقية و6 آلاف وحدة في 3 فنادق، كما يضم أكبر اكوابارك في العالم على مساحة 20 ألف متر، بجانب 30 حمام سباحة، لافتًا إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع شركتين إنجليزية وإماراتية لإدارة الفنادق.