مساعد وزير الخارجية الأسبق: السيسي رئيس شاب قادر على التحرك (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا كان يحكم مصر منذ عام 2008 إلى الآن لكانت مصر أسعد حظًا من الآن، لكن لا يجب تحميل الرئيس أكثر مما يجب.





وتابع "بيومي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه قابل الرئيس ما يقرب من 5 مرات، ويعلم تمامًا قدرته على الإنجاز، لافتًا إلى أن السيسي مجتهد جدًا ويدون الملاحظات عندما يتحدث معه أي مسؤول عن شيء.



