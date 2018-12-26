ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: السيسي رئيس شاب قادر على التحرك (فيديو)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:28 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: السيسي رئيس شاب قادر على التحرك (فيديو)
طباعة
Advertisements
كساب أحمد
 
Advertisements
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا كان يحكم مصر منذ عام 2008 إلى الآن لكانت مصر أسعد حظًا من الآن، لكن لا يجب تحميل الرئيس أكثر مما يجب.

وتابع "بيومي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه قابل الرئيس ما يقرب من 5 مرات، ويعلم تمامًا قدرته على الإنجاز، لافتًا إلى أن السيسي مجتهد جدًا ويدون الملاحظات عندما يتحدث معه أي مسؤول عن شيء. 

وتابع أن الميزة في الرئيس أنه ليس فقط رئيس جيد، ولكنه ينقل حماسه للآخرين، لافتًا إلى أن الرئيس شاب قادر على التحرك أكثر من عشرات المرات.
Advertisements
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي السيسي التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء