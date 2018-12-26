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الداخلية يتعاقد مع حارس تلا مقابل 40 ألف جنية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:47 م
الداخلية يتعاقد مع حارس تلا مقابل 40 ألف جنية
محمود حمدي
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الفجر الرياضي
 
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية على توقيع محمود حمدي حارس مرمى فريق مركز شباب تلا لتدعيم صفوفة في الدوري الممتاز لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وحصل مجلس إدارة مركز شباب تلا على مبلغ 40 ألف جنية نظير رحيل اللاعب الذي لم يتبقى في عقده سوى 3 شهور.

وقام حمدي بالتوقيع للداخلية في حضور مسؤولي الفريق، وأحمد سعيد وكيل اللاعب.

وتألق حمدي في صفوف الفريق التلاوي، وساهم بقوة في صعود مرّتين للترقي، كما قاد تلا للوصول إلى دوري الممتاز "ب" في الموسم الماضي.

وشارك الحارس الشاب صاحب الـ 22 عام في جميع مباريات تلا خلال الدور الأول للموسم الحالي، ماعدا مباراة دمنهور.

وسبق له اللعب في صفوف طنطا حيث تأهل للدوري الممتاز مع الفريق الطنطاوي قبل 4 سنوات، كما إنضم لصفوف تلا قبل موسمين ونصف.

ويعد حمدي ثاني لاعب يرحل عن صفوف تلا خلال الفترة الحالية، عقب توقيع إبراهيم الششتاوي لصفوف نادي سوهاج مقابل 25 ألف جنية، حصل عليهم إدارة مركز شباب تلا.

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