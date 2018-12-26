المستثمرون يسحبون أكثر من 56 مليار دولار من صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضي

كشفت بيانات حديثة، سحب المستثمرون أكثر من 56 مليار دولار من صناديق الاستثمار المشتركة في العالم خلال الأسبوع الماضي بأكثر وتيرة منذ عام 2008.





ووفقاً لبيانات معهد الاستثمار الأمريكي "أي.سي.أي"، اليوم الأربعاء، بلغت قيمة التدفقات النقدية الخارجة للمستثمرين من صناديق الاستثمار المشتركة نحو 56.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر الجاري، بأكبر وتيرة تخارج منذ الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2008، نقلاَ عن وكالة "بلومبرج".





ومع ذلك، ذكرت البيانات أن المستثمرين قد أضافوا نحو 25.2 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة خلال الأسبوع الماضي.





وفي إشارة إلى تدفق الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة قال كبير الاقتصاديين في المعهد "شون كولينز": غن ذلك عزز الرأي القائل بأن بعض المستثمرين ينظرون إلى فترات التقلب باعتبارها فرصة للشراء".





وجاء تخارج المستثمرين من الصناديق في الوقت الذي تراجعت فيه الأسهم مع مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 5.4% في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر الجاري.