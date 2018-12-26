عميد "طب بيطري دمنهور": الدواجن المجمدة صحية أكثر من الحية
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:38 م
كساب أحمد
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قال الدكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، إن قرار منع تداول الدواجن الحية أمر يتعلق بالأمن القومي، لأنها تقلل انتشار الكثير من الأمراض، خلاف تقليل الأسعار بشكل واضح.
وأضاف "بكير"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن سعر الدواجن الآن في المزارع يصل لـ19 جنيهًا للكيلو، لكنها تصل للمستهلك بـ28 جنيهًا بسبب الحلقات الوسيطة، مضيفًا أن قرار منع الدواجن الحية يؤدي إلى تقليل هذه الحلقات، وبالتالي تقليل الأسعار.
وأوضح أن منع تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى ذبح الدواجن في المجازر تحت اشراف بيطري، وبالتالي خروجها إلى الأسواق في حالة صحية للمستهلك.
وأشار إلى أن الرفض الشعبي لهذا القرار يرجع إلى عدم معرفة المواطن بأهمية تناول الدواجن المجمدة من الناحية الصحية، ومن ناحية تقليل السعر.
ولفت إلى أن القيمة الغذائية للدواجن المجمدة تقارب الحية من ناحية البروتينات، وأما من ناحية السلامة فهي أكثر صحية، لأن التجميد يقتل العديد من الميكروبات.
وتسبب إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، في خلق حالة من الجدل، والترقب بين المنتجين، يقابله قلق من جانب المواطنين، ويتساءل الطرفان عن آليات تطبيق "القرار"، وكيف سيتم تداول المنتج خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "بكير"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن سعر الدواجن الآن في المزارع يصل لـ19 جنيهًا للكيلو، لكنها تصل للمستهلك بـ28 جنيهًا بسبب الحلقات الوسيطة، مضيفًا أن قرار منع الدواجن الحية يؤدي إلى تقليل هذه الحلقات، وبالتالي تقليل الأسعار.
وأوضح أن منع تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى ذبح الدواجن في المجازر تحت اشراف بيطري، وبالتالي خروجها إلى الأسواق في حالة صحية للمستهلك.
وأشار إلى أن الرفض الشعبي لهذا القرار يرجع إلى عدم معرفة المواطن بأهمية تناول الدواجن المجمدة من الناحية الصحية، ومن ناحية تقليل السعر.
ولفت إلى أن القيمة الغذائية للدواجن المجمدة تقارب الحية من ناحية البروتينات، وأما من ناحية السلامة فهي أكثر صحية، لأن التجميد يقتل العديد من الميكروبات.
وتسبب إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، في خلق حالة من الجدل، والترقب بين المنتجين، يقابله قلق من جانب المواطنين، ويتساءل الطرفان عن آليات تطبيق "القرار"، وكيف سيتم تداول المنتج خلال الفترة المقبلة.
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