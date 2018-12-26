أخبار الملاعب العربية اليوم الأربعاء 26-12-2018

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول استمرار ميدو من رحيله عن نادي الوحدة السعودي، وإعلان قائمة كلا من منتخب فلسطين ولبنان المشاركة في كأس أسيا 2019، ومدافع تونسي على أعتاب الدوري السعودي.





مبارة الأهلي الأخيرة في عهد ميدو مع الوحدة





أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني المؤقت لفريق الوحدة السعودي أن مباراة أهلي جدة ستكون الأخيرة له على منصب المدير الفني.





وأكد ميدو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل الأخيرة له في تدريب الوحدة السعودي.





وقال ميدو: "نعد جماهير الوحدة أن يظهر الفريق إن شاء الله بشكل مختلف بعد تعاهد الجميع داخل النادي بالقتال من أجل إخراج الفريق من سلسلة الهزائم التي مر بها والعودة بالفريق إلى مكانه الطبيعي".





وأضاف ميدو :"سأستمر في منصبي كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم وخلال أسبوعين سيتم تسليم تقرير فني عن الفريق الأول وكل ما يحتاجه النادي والفريق لتطوير قطاع كرة القدم للمدير الفني الجديد ومجلس إدارة النادي وسيتم وضع خطة مستقبلية لتطوير قطاع كرة القدم على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن".





وواصل ميدو :"كنت في مهمة محددة وهي تحضير الفريق فنيًا وبدنيًا وذهنيًا بأفضل شكل ممكن للمدير الفني القادم ثم العودة لمهمتي الأساسية المتفق عليها مع معالي المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي وهي تطوير قطاع كرة القدم بنادي الوحدة الفريق الأول والفئات السنية من خلال منصبي كمستشار فني للنادي".





واختتم ميدو: "قبلت مهمة تولي مسؤولية الإدارة الفنية المؤقتة للفريق الأول لنادي الوحدة رغم صعوبتها لاعتزازي بأهل مكة وتقديرا لهم ثم تقديرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي".





وخسر الوحدة السعودي أمام الفيصلي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة في أول مباراة رسمية لميدو كمدير فني للفريق.





تعرف على قائمة منتخب فلسطين المشاركة في كأس أسيا 2019





اختار الجزائري نورالدين المدير الفني لمنتخب فلسطين، قائمة لاعبيه المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 المقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير.





وضمت قائمة منتخب فلسطين كلا من:





حراسة المرمى: توفيق علي، عمر قدورة، رامي حمادة

خط الدفاع: تامر صلاح، عبدالله جابر ، عبداللطيف البهداري، أليكس نصار، محمد صالح، عدي الدباغ، محمد باسم، مصطفى كبير

خط الوسط: جوناثان كانتيانا، نظمي البدوي، بابلو برافو، شادي شعبان، تامر صيام، محمد درويش، مصعب بطاط، جاكا حبيشة

خط الهجوم: خالد سالم، محمود وادي، سامح مراعبة، ياسر إسلامي

جدير بالذكر فأن قرعة دور المجموعات من بطولة كأس أسيا 2019 قد أوقعت منتخب فلسطين في المجموعة الثانية برفقة منتخبات، سوريا والأردن وأستراليا.





إعلان قائمة منتخب لبنان المشاركة في كأس أسيا 2019





أعلن ميودراج رادولوفيتش​ المدير الفني لمنتخب لبنان عن القائمة المشاركة في بطولة كأس أسيا 2019 والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير.





وجاءت قائمة منتخب لبنان كالتالي:





حراسة المرمى: مهدي خليل، مصطفى مطر، أحمد التكتوك.

خط الدفاع: قاسم الزين، نور منصور، جوان العمري، معتز بالله الجنيدي، وليد إسماعيل، زين طحان، علي حمام، جورج فيليكس ملكي

خط الوسط: سمير أياس، هيثم فاعور، نادر مطر، عدنان حيدر، حسن شعيتو شبريكو، روبير أليكسندر ملكي، محمد حيدر

خط الهجوم: حسن معتوق، ربيع عطايا، هلال الحلوه، باسل جرادي، حسن شعيتو موني





وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت منتخب لبنان في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أسيا برفقة منتخبات قطر وكوريا الشمالية والمنتخب السعودي.





مدافع تونسي يقترب من الدوري السعودي





كشفت تقارير صحفية تونسية عن اقتراب رامي البدوي مدافع نادي النجم الساحلي من الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.





وقالت التقارير أن إدارة نادي الاتفاق قد أرسل عرضاً لنظيرها في النجم من أجل الحصول على خدمات اللاعب.





وأوضحت التقارير التونسية أن إدارة النجم تدرس عرض الاتفاق وهناك نية للموافقة ليذهب البدوي إلى الدوري السعودي.





ويحتل فريق الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيبالدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة.





النصر يقدم عرضاً جديداً لضم مهاجم بنفيكا





عاد البرازيلي جوناس مهاجم نادي بنفيكا مجددًا لحسابات نادي النصر السعودي بعد أن فشل ضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ويسعى الفريق لإنهاء الصفقة حالياً.





وقال موقع “أبولا” البرتغالي بعد الفشل في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية يعود نادي النصر السعودي من جديد و يقدم 5 مليون يورو راتب سنوي للتعاقد مع المهاجم البرازيلي.





وأوضح الموقع البرتغالي أن مسؤولي النصر يحاولون إقناع البرازيلي والذي جدد عقده حتى عام 2020، بمغادرة بنفيكا.