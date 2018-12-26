خالد أبو بكر: "اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس.. الامتحانات على الهواء"
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:22 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
علق الإعلامي خالد أبو بكر، على سؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمسئولين خلال افتتح مشروع "بشاير الخير" بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية قائلًا: "اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس لأن الامتحانات على الهواء".
وأضاف "أبو بكر"، في برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك نهضة حقيقة تشهدها الدولة المصرية من خلال الإخلاص في العمل، حيث يتم اقتحام كافة القضايا.
وتابع: "يا ترى لو كان الرئيس السيسى حكمنا فى 2008، كان دا هيبقى حال بلدنا النهاردة، ومعدل العمل اللى شغالين به منذ تولى الرئيس السيسى حتى الآن".
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مشروع "بشائر الخير 2" هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية.
وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 وحدات سكنية فى مشروع إسكان بشاير الخير 2، بمحافظة الإسكندرية، كما شاهد فيلما تسجيليا من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، عن مدينة بشاير الخير 2، ومراحل إنشاء وتطوير المرحلة الثانية بمنطقة غيط العنب فى محافظة الإسكندرية.
وأضاف "أبو بكر"، في برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك نهضة حقيقة تشهدها الدولة المصرية من خلال الإخلاص في العمل، حيث يتم اقتحام كافة القضايا.
وتابع: "يا ترى لو كان الرئيس السيسى حكمنا فى 2008، كان دا هيبقى حال بلدنا النهاردة، ومعدل العمل اللى شغالين به منذ تولى الرئيس السيسى حتى الآن".
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مشروع "بشائر الخير 2" هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية.
وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 وحدات سكنية فى مشروع إسكان بشاير الخير 2، بمحافظة الإسكندرية، كما شاهد فيلما تسجيليا من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، عن مدينة بشاير الخير 2، ومراحل إنشاء وتطوير المرحلة الثانية بمنطقة غيط العنب فى محافظة الإسكندرية.
Advertisements
- عاجل.. السيسي يصل "غيط العنب" لافتتاح مشروع "بشاير الخير 2" (بث مباشر)
- أطفال مركز شباب بشائر الخير 2: الرئيس السيسي قال لنا أنتم أبطال مصر (فيديو)
- الرئيس السيسي يفتتح مشروع الإسكان "بشاير الخير2" بالإسكندرية (صور)
- "السيسي" يوزع الشيكولاتة على أطفال غيط العنب (فيديو)
- "تطوير العشوائيات" يعلن عن بشرى سارة لأهالي بورسعيد
- تطوير العشوائيات: نحتاج إلى 350 مليار جنيه للانتهاء من العشوائيات غير مخططة في مصر
- تعرف على أهم إنجازات صندوق "تطوير العشوائيات"
- بعد افتتاح السيسي له.. "الدفاع" تستعرض تفاصيل مشروع "بشاير الخير 2" (فيديو)
- بعد حديث الرئيس عن حق الدولة.. أحمد موسى: "محدش هيتساب"
- خالد أبو بكر: مشروع غيط العنب يحفظ كرامة الإنسان المصري