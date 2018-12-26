خالد أبو بكر: "اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس.. الامتحانات على الهواء"

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علق الإعلامي خالد أبو بكر، على سؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمسئولين خلال افتتح مشروع "بشاير الخير" بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية قائلًا: "اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس لأن الامتحانات على الهواء".



وأضاف "أبو بكر"، في برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك نهضة حقيقة تشهدها الدولة المصرية من خلال الإخلاص في العمل، حيث يتم اقتحام كافة القضايا.



وتابع: "يا ترى لو كان الرئيس السيسى حكمنا فى 2008، كان دا هيبقى حال بلدنا النهاردة، ومعدل العمل اللى شغالين به منذ تولى الرئيس السيسى حتى الآن".



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مشروع "بشائر الخير 2" هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية.



وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 وحدات سكنية فى مشروع إسكان بشاير الخير 2، بمحافظة الإسكندرية، كما شاهد فيلما تسجيليا من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، عن مدينة بشاير الخير 2، ومراحل إنشاء وتطوير المرحلة الثانية بمنطقة غيط العنب فى محافظة الإسكندرية.



