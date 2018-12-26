ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد أبو بكر: "اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس.. الامتحانات على الهواء"

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:22 م
خالد أبو بكر: اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس.. الامتحانات على الهواء
الإعلامي خالد أبو بكر
طباعة
Advertisements
داليا الحسين
 
Advertisements
علق الإعلامي خالد أبو بكر، على سؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمسئولين خلال افتتح مشروع "بشاير الخير" بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية قائلًا: "اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس لأن الامتحانات على الهواء".

وأضاف "أبو بكر"، في برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك نهضة حقيقة تشهدها الدولة المصرية من خلال الإخلاص في العمل، حيث يتم اقتحام كافة القضايا.

وتابع: "يا ترى لو كان الرئيس السيسى حكمنا فى 2008، كان دا هيبقى حال بلدنا النهاردة، ومعدل العمل اللى شغالين به منذ تولى الرئيس السيسى حتى الآن".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مشروع "بشائر الخير 2" هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية.

وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 وحدات سكنية فى مشروع إسكان بشاير الخير 2، بمحافظة الإسكندرية، كما شاهد فيلما تسجيليا من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، عن مدينة بشاير الخير 2، ومراحل إنشاء وتطوير المرحلة الثانية بمنطقة غيط العنب فى محافظة الإسكندرية.

Advertisements
المزيد عن: منطقة غيط العنب مشروع بشاير الخير 2 توك شو الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلامي خالد أبو بكر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
1
x
21:30
2
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
3
x
19:00
1
ساسولو
انتر ميلان
0
x
21:30
0
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
2
دجلة