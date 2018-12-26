منى الشاذلي تعلن نتائج استفتاء "معكم" لاختيار الأفضل في 2018 (صور)

تعلن الإعلامية منى الشاذلي نتائج استفتاء برنامج "معكم" الذي تقدمه على قناة CBCـ لاختيار الأفضل في 2018 بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية، وذلك يوم غد الخميس في تمام التاسعة مساءً.

يعتبر الاستفتاء تقليدًا سنويًا للبرنامج يجريه للمرة الرابعة على التوالي، حيث يتضمن اختيار أفضل أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل شخصية رياضية، وأفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل أغنية شعبية، وأفضل نص درامي، وأفضل كتاب، وأفضل فيديو على الإنترنت وأفضل صورة صحفية في 2018.

يشارك في تسليم الجوائز للفائزين عددًا من مشاهير المجتمع منهم لاعب الاسكواش المعروف أحمد برادة والإعلامية مها الصغير.

تتضمن حلقة نتائج الاستفتاء فقرة مميزة مع ثلاثي مسرح مصر النجوم الشباب محمد أنور وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن يتحدثون فيها عن آخر أعمالهم ويقدمون جوائز وهدايا لجمهور البرنامج المشارك في تصوير الحلقة.

يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.