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آرسنال يعود لفصوله البايخة ويتعادل مع برايتون في الدوري الانجليزي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:21 م
آرسنال يعود لفصوله البايخة ويتعادل مع برايتون في الدوري الانجليزي
آرسنال
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منى العوضي
 
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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله نتيجة مباراة أرسنال مع برايتون مساء اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أرسنال بهدف عن طريق الجابوني أوباميانج خلال الدقيقة 7 في بداية الشوط الأول وبعد ذلك تعادل برايتون من خلال يورخن لوكاديا بالدقيقة 35.

وبهذا الفوز؛ رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 38 في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجمد رصيد برابتون عند النقطة 22 في المركز الرابع عشر.

ويستعد فريق أرسنال لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد ليفربول يوم السبت المقبل في قمة الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان النجم المصري محمد النني متواجدا على دكة الاحتياط طوال المباراة ولم يستعين به المدرب أوناي إيمري، فيما يقدم فريق أرسنال نتائج جيدة تحت قيادة أوناي وسيكون أمام اختبار صعب ضد الريدز بالجولة المقبلة.

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المزيد عن: الدوري الإنجليزي الجابوني أوباميانج أوباميانج آرسنال وبرايتون
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