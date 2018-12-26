‏‎لوفرين: كل مباراة بمثابة نهائي في ليفربول

أكد لوفرين مدافع نادي ليفربول، أن لاعبي الريدز يعتبرون كل مباراة بمثابودة نهائي بالنسبة لهم، وأنه سعيد بالفوز اليوم على نيوكاسل يونايتد.





وساهم لوفرين في فوز فريق ليفربول على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون رد مساء اليوم الأربعاء وذلك في الجولة التاسعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.





وقال لوفرين عقب نهاية المباراة: "ركزنا فقط على أنفسنا ومباراتنا ضد نيوكاسل يونايتد نحن نعتبر كل مباراة بمثابة نهائي في ليفربول"





وتابع حديثه: "لقد كان الشوط الأول قاسياً للغاية، من الصعب التسجيل أمام نيوكاسل لكننا أظهرنا صبرنا وقدراتنا على التسجيل".





وأضاف: "نحن بحاجة للحفاظ على هذا الزخم، وبعد المباراتين القادمتين سنرى أين نحن كل مباراة مهم الآن بالتنسبة لنا".





وأكمل حديثه: "نحن ننظر فقط إلى أنفسنا فكيف نؤدي وهذا ما يريده المدرب منا، سيحدث الباقي.ط إنه يوم جيد لنا، وجيد للجماهير، ودعونا نفعل ذلك مرة أخرى ضد آرسنال يوم السبت المقبل".





وأتم: "ليس من السهل الفوز اليوم بنتيجة 4-0".





ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.