كيف احتفلت نجوى فؤاد بالكريسماس؟ (صور)

احتفلت الفنانة نجوى فؤاد، بعيد الميلاد المجيد، إذ التقطت عدة صور أمام شجرة الكريسماس، ووجهت رسالة تهنئة لجمهورها.









وظهرت نجوى فؤاد، في الصور ممسكة بدمية لشخصية عيد الميلاد الشهيرة "بابا نويل".









وكانت نجوى فؤاد، أكدت أنّها سعيدة بمشاركتها في مسلسل "كأنه امبارح" الذي شهد عودتها للدراما التلفزيونية بعد غياب طويل، فآخر مشاركاتها كان كضيفة شرف في مسلسل "لأعلى سعر" مع زينة ونبيل الحلفاوي ونيلي كريم.

وأضافت نجوى أن مسلسل "كأنه إمبارح" في وجهة نظرها من أفضل الاعمال التي قدّمت خلال عام 2018 وتمنت أن يلقى في عام 2019 نفس النجاح بعدد استكمال عرض حلقاته.









وعن مشاركتها في الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة قالت " معروض علي حالياً عدد من الأفلام والمسلسلات ومن المتوقع تقديمها فى عام 2019 ، ومن الممكن أن أشارك في السباق الرمضاني المقبل".









وعن إمكانية عودتها للرقص مثل زميلتها الراقصة فيفي عبده قالت :"لا يمكن أنا اعتزلت الرقص وعمري ما هرجع له ولن أكون مثل فيفي عبده أبداً، كل زمن وله مفرداته وأدواته وأنا مش هاخد زمني وزمن غيري. يكفيني نجاحي كممثلة ومشاركتي في أعمال فنية مهمة أتلق اشادة النقاد عليها".









كانت الفنانة فيفي عبده قد أعلنت في وقت قريب عودتها للرقص من جديد، مؤكّدة أنّها اشتاقت أن ترقص أمام الجمهور وتتلقى ردة الفعل منهم مباشرة.







