ماسكات الأفوكادو للعناية بجميع أنواع البشرة.. والنتيجة مذهلة!

يلعب الأفوكادو دورا لا يستهان به في صحة ونضارة البشرة، فهو يمنحك بشرة خالية من التجاعيد، وشبابية، يحتوي على مضادات أكسدة تساعد الجلد على أن يتنفس، كما يقي من أشعة الشمس الضارة ويعالج الحروق التي تسببها، كما ينظف البشرة إذ يحتوي على مضادات للبكتيريا، ويغذيها بـ الكولاجين الطبيعي الموجود به.





ماسكات الأفوكادو للبشرة





ماسك الأفوكادو مع زيت الزيتون والترمس





- ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ترمس مطحون





اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتك مع فرك الماسك بلطف على بشرتك لتقشير الجلد الميت.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة.





اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد لإزالة الماسك.





كرريه مرة أسبوعيا أيا كانت بشرتك، ولكن إذا كانت جافة جدا، أضيفي القليل من الحليب للخليط للحصول على ترطيب مضاعف.





ماسك الأفوكادو مع الزبادي والعسل والتوت





- ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة عسل

- 5 حبات توت بري مهروسة





اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة.





أزيلي الخليط بالماء الفاتر.



