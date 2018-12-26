"الأرصاد" تُحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:14 م
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، تبدأ من اليوم في السواحل الشمالية والوجه البحري، ثم تنتقل فيما بعد للقاهرة، وتستمر حتى السبت المقبل، إضافة إلى انخفاض درجة الحرارة من 3:4 درجات.
وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الأربعاء، أن ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا في القاهرة، محذرًا من تساقط أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية والشرقية والقاهرة، مشددًا على أن موسم الشتاء بدأ رسميًا.
وأوضح، أن موجة الأمطار ستبدأ في الانحسار بداية من السبت، مناشدًا السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية خلال الأيام المقبلة، والسير بحذر شديد للغاية لتفادي الحوادث، مع ضرورة تشغيل المساحات لمسح زجاج السيارة من الأمطار، وغلق شبابيك السيارات حتى لا تتكون شبورة بالداخل مما يعيق الرؤية.
وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الأربعاء، أن ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا في القاهرة، محذرًا من تساقط أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية والشرقية والقاهرة، مشددًا على أن موسم الشتاء بدأ رسميًا.
وأوضح، أن موجة الأمطار ستبدأ في الانحسار بداية من السبت، مناشدًا السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية خلال الأيام المقبلة، والسير بحذر شديد للغاية لتفادي الحوادث، مع ضرورة تشغيل المساحات لمسح زجاج السيارة من الأمطار، وغلق شبابيك السيارات حتى لا تتكون شبورة بالداخل مما يعيق الرؤية.
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