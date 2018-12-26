ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد" تُحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:14 م
الأرصاد تُحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق
أمطار
طباعة
Advertisements
رقية جمال
 
Advertisements
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، تبدأ من اليوم في السواحل الشمالية والوجه البحري، ثم تنتقل فيما بعد للقاهرة، وتستمر حتى السبت المقبل، إضافة إلى انخفاض درجة الحرارة من 3:4 درجات.

وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الأربعاء، أن ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا في القاهرة، محذرًا من تساقط أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية والشرقية والقاهرة، مشددًا على أن موسم الشتاء بدأ رسميًا.

وأوضح، أن موجة الأمطار ستبدأ في الانحسار بداية من السبت، مناشدًا السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية خلال الأيام المقبلة، والسير بحذر شديد للغاية لتفادي الحوادث، مع ضرورة تشغيل المساحات لمسح زجاج السيارة من الأمطار، وغلق شبابيك السيارات حتى لا تتكون شبورة بالداخل مما يعيق الرؤية.
Advertisements
المزيد عن: هيئة الأرصاد الجوية مناخ طقس شتاء درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو برق ورعد القاهرة الطقس السواحل الشمالية الأرصاد أمطار رعدية أرصاد أحمد عبدالعال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
0
x
21:30
0
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
3
x
19:00
1
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
2
دجلة