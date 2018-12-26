"الكهرباء": انتهينا من تركيب 6.7 مليون عداد مسبوق الدفع

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة انتهت من تركيب أكثر من6.7 مليون عداد مسبوق الدفع، مؤكدًا أن هناك إقبال من المواطنين على التحول من العدادات القديمة إلى مسبوقة الدفع.



وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الأربعاء، أن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، منذ توليه منصبه ولديه خطة للتحول إلى العدادات مسبوقة الدفع والذكية، منوهًا إلى أنهم يعملوا حاليًا على تركيب حوالي 250 ألف عداد ذكي والذي يعد أكثر سهولة، حيث أنه يُخرج العنصر البشري من منظومة القراءة والاستهلاك، ويساعد المواطن على التحكم في استهلاكه.



وأوضح، أن العداد مسبوق الدفع، يسهل شحنه من السوبر ماركت أو أي شحن سريع، كما أن العداد الذكي يتيح للعميل التواصل مع شركة الكهرباء مما يجعله يشحن عن طريق الفيزا أو الموبايل، ويجعله يتحكم في كمية استهلاكه.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح مشروع إسكان "بشاير الخير 2" في منطقة غيط العنب بالإسكندرية، بأن يكون لكل منشاة جديدة 3 عدادات مسبوقة الدفع "غاز وكهرباء ومياه" حتى يحصل المواطن على الخدمة مقابل ما يدفعه، مطالبًا المحافظين والوزراء بتحصيل كل الأموال الخاصة بهم والمتأخرات حتى يمكنهم تجميع الإيرادات اللازمة لتطوير الخدمات فيما بعد.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع إسكان "بشاير الخير 2" في منطقة غيط العنب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، وتفقد الوحدات السكنية ومرافقها كاملة.



ويتضمن المشروع، إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.



ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.

