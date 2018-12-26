القضاء يلاحق هذا الفنان.. تعرف على التفاصيل
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:35 م
الفجر الفني
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يستمر القضاء الفرنسي في ملاحقة الممثل أتمن كيليف، أحد أبطال مسلسل "الغد ينتمي لنا"، والذي يعرض على شاشة "TF1"، بتهمة العنف المنزلي.
وذكر موقع "كلوزر"، أنّ الممثل
الذي يبلغ 50 عاماً والذي أدى دور بلال بديار في السلسلة الشهيرة في فرنسا، مثل أمام
المحكمة في 21 كانون الأوّل الجاري وتمّ التحقيق معه بهذه التهمة.
كما أشار إلى أنه لم ينف الاتهامات الموجهة
ضدّه، ولفت الانتباه إلى أنه لم يكن بكامل وعيه عندما فعل ذلك.
ويذكر أن مسلسل "الغد ينتمي لنا"
يتمتع بشهرة واسعة في فرنسا. وقد انطلق عرضه عام 2017.
أما مسيرة كيليف فقد انطلقت في العام
1990 حيث شارك في عدد من الأفلام السينمائية أبرزها "أستريكس وأوبليكس".
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