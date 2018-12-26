ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:35 م
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
طباعة
Advertisements
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
قال عبدالعظيم المغربي نائب أمين عام اتحاد المحامين العرب الأسبق والمفكر العربي، إن قضيتنا المركزية ستظل هي القصية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحق الفلسطيني غير قابل للتفاوض أو التصرف، مطالبًا الجميع بعدم الوقوف على الحياد بالقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين على العرب كلهم.

وأضاف خلال مشاركته بفعالية نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع حركة مقاومة الصهيونية، مساء اليوم؛ دعمًا لفلسطين ضد الصهيونية والتطبيع، أن فلسطين لها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، لافتًا إلى أن العدو الأساسي للأمة العربية هو الكيان الصهيوني، الذي يسعى للهيمنة على المنطقة بالكامل، والذي يتجول حكامه في عالمنا الغربي كأنهم في بيوت مريحة، ويحققون طموحاتهم.

وتابع: "صفقة القرن التي يحاول تمريرها كل محتل وكل من يدافع عن الميان الصهيوني، هي تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني وحقه في الوجود، وإنهاء الدولة الفلسطينية، ومازلنا مؤمنون أنها قضية العالم كله، وسنظل من يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل".
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)
Advertisements
المزيد عن: نقابة الصحفيين قصية القضية الفلسطينية أخبار مصر أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
14:30
1
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
2
x
17:00
1
مانشستر سيتي
ليفربول
4
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
3
x
17:00
1
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
5
x
17:00
0
بورنموث
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
بيرنلي
1
x
17:00
5
إيفرتون
برايتون
1
x
19:15
1
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
2
x
16:00
2
يوفنتوس
بولونيا
0
x
16:00
2
لاتسيو
فيورنتينا
0
x
16:00
1
بارما
روما
2
x
19:00
0
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري المصري
الجونة
0
x
17:00
0
دجلة