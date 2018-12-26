عبدالعظيم المغربي: قضيتنا المركزية ستظل فلسطين وحقها في العودة (صور)

قال عبدالعظيم المغربي نائب أمين عام اتحاد المحامين العرب الأسبق والمفكر العربي، إن قضيتنا المركزية ستظل هي القصية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحق الفلسطيني غير قابل للتفاوض أو التصرف، مطالبًا الجميع بعدم الوقوف على الحياد بالقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين على العرب كلهم.





وأضاف خلال مشاركته بفعالية نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع حركة مقاومة الصهيونية، مساء اليوم؛ دعمًا لفلسطين ضد الصهيونية والتطبيع، أن فلسطين لها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، لافتًا إلى أن العدو الأساسي للأمة العربية هو الكيان الصهيوني، الذي يسعى للهيمنة على المنطقة بالكامل، والذي يتجول حكامه في عالمنا الغربي كأنهم في بيوت مريحة، ويحققون طموحاتهم.





وتابع: "صفقة القرن التي يحاول تمريرها كل محتل وكل من يدافع عن الميان الصهيوني، هي تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني وحقه في الوجود، وإنهاء الدولة الفلسطينية، ومازلنا مؤمنون أنها قضية العالم كله، وسنظل من يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل".