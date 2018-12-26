"كهربا" و "الشناوي" يروجان للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:29 م
رقية جمال
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نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، فيلم دعائي عن الخدمات الجديدة للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة، من خلال المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد.
وشارك في الفيلم الدعائي كلًا من الممثل الشاب إسلام جمال، واللاعب محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، وحارس المرمى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.
وتضمن الفيديو، استعرض خدمات التجنيد المقدمة من خلال المركز الإلكتروني والتى تتمثل في تصاريح السفر، وشهادة الإعفاء من التجنيد، مع إتاحة الدفع بالفيزا، ويتم تسليم المستندات لأي مكان في مصر، للتوفير على الشباب المصري.
وشارك في الفيلم الدعائي كلًا من الممثل الشاب إسلام جمال، واللاعب محمود كهربا، لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، وحارس المرمى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.
وتضمن الفيديو، استعرض خدمات التجنيد المقدمة من خلال المركز الإلكتروني والتى تتمثل في تصاريح السفر، وشهادة الإعفاء من التجنيد، مع إتاحة الدفع بالفيزا، ويتم تسليم المستندات لأي مكان في مصر، للتوفير على الشباب المصري.
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