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"صحة البرلمان" تكشف سبب انتشار السرطان في مصر (فيديو)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:31 م
صحة البرلمان تكشف سبب انتشار السرطان في مصر (فيديو)
الدكتورة إيناس عبد الحليم
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كساب أحمد
 
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قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن انتشار السمنة بين الطلاب يرجع إلى عدم ممارسة الرياضة في المدرسة، خلاف طريقة الأكل الحديثة التي انتشرت مؤخرًا، أما انتشار التقزم بين الطلاب فسببه الهرمونات، لافتة إلى أن هناك هرمون معين هو المسؤول عن التقزم، ولا يتحكم في الأكل أو أي شيء آخر.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأربعاء، أن انتشار السمنة بين الطلاب في المدارس الخاصة أكثر من الحكومية شيء غريب، خاصة أن هذه المدارس تهتم بالرياضة أكثر.

وأضافت أن الرياضة في المدرسة مهمة للغاية، لأن العقل السليم في الجسم السليم، خلاف أن ممارسة الرياضة تؤدي إلى الفصل ما بين الدروس المتواصلة.

ولفتت إلى أن السمنة تؤدي إلى الكثير من الأمراض مثل الضغط والسكر، لافتة إلى أن انتشار السرطان خلال المرحلة الأخيرة يرجع لزيادة الوزن وفقًا للأبحاث العلمية.
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المزيد عن: مجلس النواب صحة البرلمان توك شو الدكتورة إيناس عبد الحليم اخبار مصر
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