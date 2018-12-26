فولهام يتعادل مع ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

صعد فريق فولهام من قاع جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل مع ضيفه وولفرهامبتون 1 - 1 اليوم الأربعاء فيافتتاح المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وافتتح اللاعب البديل ريان سيسيجنون التسجيل لفولهام في الدقيقة، 75لكن رومان سايس خطف هدف التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 85.

ورفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير، بفارق نقطة واحدة أمام هيديرسفيلد الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد اليوم ، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.