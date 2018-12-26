فضل شاكر يتخطى حاجز الـ600 ألف مشاهدة بـ"مع السلامة" (فيديو)
استطاع الفنان اللبناني فضل شاكر، أن يتخطى حاجز كبير من نسب المشاهدات
على أغنيته الجديدة التي طرحها منذ أيام عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات
الشهير "يوتيوب".
وبلغت مشاهدات الأغنية ما يزيد عن 600
ألف مشاهدة فى أيام معدودة، ودخلت فى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة على
يويتوب.
أغنية "مع السلامة" من كلمات
محمد الرفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة، وقام فضل شاكر بطرحها عبر قناته الرسمية
على يوتيوب.
يذكر أن طرح المطرب فضل شاكر أغنيته الجديدة "مع السلامة"، عبر قناته بموقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات: محمد رفاعي ألحان: وليد سعد توزيع: علي أباظة وتريات: يحيي الموجي مكس: ياسر أنور، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:
"بهد نفسي وبابني فيك وجيت على نفسي ياما علشان أرضيك مش قادرة أبقى زيّك.. انت عايش لروحك وأنا عايشة ليك يالا مع السلامة أنا استحملت ياما هو أنا علشان بحبك".
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