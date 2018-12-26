خاص- الأهلي يكشف موعد الظهور الأول لـ"محمود وحيد" مع الفريق

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن محمود وحيد لاعب الفريق الأحمر الجديد سيظهر في النادي لأول مرة غدا الخميس.





وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"وحيد لن يشارك في التدريبات الجماعية غدا، مثلما قال البعض، ولكنه سيحضر فقط للنادي وسنعقد معه جلسة".



