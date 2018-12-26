خاص- الأهلي يكشف موعد الظهور الأول لـ"محمود وحيد" مع الفريق
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن محمود وحيد لاعب الفريق الأحمر الجديد سيظهر في النادي لأول مرة غدا الخميس.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"وحيد لن يشارك في التدريبات الجماعية غدا، مثلما قال البعض، ولكنه سيحضر فقط للنادي وسنعقد معه جلسة".
وتابع "بداية من الأسبوع المقبل سيشارك وحيد في التدريبات الجماعية للفريق، ونتمنى أن يحالفه التوفيق مع الفريق".
وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع محمود حيد لدعم الجبهة اليسرى قادما من مصر المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 15 مليون جنيه.
خناقة في الأهلي
على جيرالدو دا كوستا
اشتعلت أزمة جديدة
في النادي الأهلي بسبب التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي.
ورفض عدلي القيعي
مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي الاعتراف بعمولة التونسي هشام بن صالح وكيل اللاعب
الذي طالب بنسبة الـ10% بدعوى أنه كان مفوضًا من محمد فضل مدير لجنة التعاقدات السابق
لإنهاء الصفقة.
وخاطب هشام بن
صالح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للمطالبة بالحصول على عمولته في
الصفقة كما قرر التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي بدعوى امتلاكه خطابات من محمد فضل
بتكليفه بالتفاوض مع اللاعب الأنجولي.
ويتمسك عدلي القيعي
بعدم جدوى دور هشام بن صالح في المفاوضات السابقة بعد أن سافر بنفسه إلى أنجولا وأتم
الصفقة.
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