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الإطاحة بـ "محتال الأراضي" في تبوك

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:16 م
الإطاحة بـ محتال الأراضي في تبوك
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الفجر السعودي
 
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علقت إمارة منطقة تبوك، على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية من قيام أحد الأشخاص وابنته بالاحتيال على بعض المواطنين، وذلك ببيعهما أراضي ووعدهما بأرباح لم تصرف لهم، ولم يتم إفراغ الأراضي لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة تبوك علي القحطاني، بأن القضية متابَعة من قبل إمارة المنطقة ووزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وتم إحالة الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المذكورين لشرطة المنطقة حيث تم إحضاره وسماع أقوالهما وتم إحالتهما للنيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات في القضية وفق الأنظمة والتعليمات.

ولا تزال القضية تحت الإجراء لدى النيابة العامة بالمنطقة، وأضاف بأن من لديه شكوى في هذا الخصوص بإمكانه التقدم مباشرة للنيابة العامة لضمها لما لديها.

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