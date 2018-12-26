الإطاحة بـ "محتال الأراضي" في تبوك
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:16 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
علقت إمارة منطقة تبوك، على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية من قيام أحد الأشخاص وابنته بالاحتيال على بعض المواطنين، وذلك ببيعهما أراضي ووعدهما بأرباح لم تصرف لهم، ولم يتم إفراغ الأراضي لهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة تبوك علي القحطاني، بأن القضية متابَعة من قبل إمارة المنطقة ووزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وتم إحالة الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد المذكورين لشرطة المنطقة حيث تم إحضاره وسماع أقوالهما وتم إحالتهما للنيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات في القضية وفق الأنظمة والتعليمات.
ولا تزال القضية تحت الإجراء لدى النيابة العامة بالمنطقة، وأضاف بأن من لديه شكوى في هذا الخصوص بإمكانه التقدم مباشرة للنيابة العامة لضمها لما لديها.
Advertisements
المزيد عن: محتال الأراضي تبوك الإطاحة
- أمير منطقة تبوك يستقبل عددًا من المسؤولين
- مشاجرة بين شابين في المدينة تنتهي بجريمة قتل
- تعاون وتنسيق بين "الأمر بالمعروف" و"الشرطة" في تبوك
- إمارة تبوك: هذا ما وجّه به أمير المنطقة لإنقاذ حياة 3 أطفال
- إمارة تبوك: الجهات الأمنية تواصل عمليات البحث عن مفقودي حادثة البحر
- إمارة عسير: رفع الحظر عن عضو الإفتاء "الحجري" مقتصر على منبر الجمعة
- إحالة ملف قضية معنفة أبها للنيابة العامة