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جنيفر لورانس تحتفل بأعياد الكريسماس بمستشفى للأطفال بكنتاكي (صور)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:14 م
جنيفر لورانس تحتفل بأعياد الكريسماس بمستشفى للأطفال بكنتاكي (صور)
جنيفر لورانس
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الفجر الفني
 
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قررت نجمة الأوسكار الشهيرة جنيفر لورانس الاحتفال بأعياد الكريسماس بطريقة غير تقليدية ، حيث توجهت أمس النجمة الشهيرة البالغة من العمر 28 عام لزيارة الأطفال في مستشفى نورتون للأطفال في لويفيل ، بكنتاكي .

قدمت لورانس للأطفال عدد من الهدايا ، ايضا التقطت مع الاطفال و العاملين بالمستشفي عدد كبير من الصور التذكارية.

يذكر أن جنيفر لورانس قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة بمسيرتها الفنية ، و من ابرزها " The Burning Plain " و " Like Crazy " و " Silver Linings Playbook " و " Serena " ، و غيرهم .

جنيفر لورانس تحتفل بأعياد الكريسماس بمستشفى للأطفال بكنتاكي (صور)
جنيفر لورانس تحتفل بأعياد الكريسماس بمستشفى للأطفال بكنتاكي (صور)
جنيفر لورانس تحتفل بأعياد الكريسماس بمستشفى للأطفال بكنتاكي (صور)
جنيفر لورانس تحتفل بأعياد الكريسماس بمستشفى للأطفال بكنتاكي (صور)
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