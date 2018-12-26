جنيفر لورانس تحتفل بأعياد الكريسماس بمستشفى للأطفال بكنتاكي (صور)
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:14 م
الفجر الفني
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قررت نجمة الأوسكار الشهيرة جنيفر لورانس الاحتفال بأعياد الكريسماس بطريقة غير تقليدية ، حيث توجهت أمس النجمة الشهيرة البالغة من العمر 28 عام لزيارة الأطفال في مستشفى نورتون للأطفال في لويفيل ، بكنتاكي .
قدمت لورانس للأطفال عدد من الهدايا ، ايضا التقطت مع الاطفال و العاملين بالمستشفي عدد كبير من الصور التذكارية.
يذكر أن جنيفر لورانس قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة بمسيرتها الفنية ، و من ابرزها " The Burning Plain " و " Like Crazy " و " Silver Linings Playbook " و " Serena " ، و غيرهم .
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