جنيفر لورانس تحتفل بأعياد الكريسماس بمستشفى للأطفال بكنتاكي (صور)

قررت نجمة الأوسكار الشهيرة جنيفر لورانس الاحتفال بأعياد الكريسماس بطريقة غير تقليدية ، حيث توجهت أمس النجمة الشهيرة البالغة من العمر 28 عام لزيارة الأطفال في مستشفى نورتون للأطفال في لويفيل ، بكنتاكي .





قدمت لورانس للأطفال عدد من الهدايا ، ايضا التقطت مع الاطفال و العاملين بالمستشفي عدد كبير من الصور التذكارية.





يذكر أن جنيفر لورانس قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة بمسيرتها الفنية ، و من ابرزها " The Burning Plain " و " Like Crazy " و " Silver Linings Playbook " و " Serena " ، و غيرهم .



