البابا تواضروس يستقبل عضو المجلس الملي العام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (صور)

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، القمص صليب متي ساويرس، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الجيوشي بشبرا، وعضو المجلس الملي العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وقال القمص صليب متي، لـ"الفجر"، إن المقابلة مع قداسة البابا تواضروس تأتي في زيارة عادية لاستقبال أب لابنه، وأ ن الحديث تطرق في نطاق المعايدة فقط، مؤكدا بأنه كان متواجد في الكاتدرائية فانتهز فرصة وجوده فقام بزيارة البابا في إطار طبيعي بعيدا عن الرسميات.



