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البابا تواضروس يستقبل عضو المجلس الملي العام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (صور)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:11 م
البابا تواضروس يستقبل عضو المجلس الملي العام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (صور)
البابا تواضروس الثاني - القمص صليب متي ساويرس
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حازم رفعت
 
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، القمص صليب متي ساويرس، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الجيوشي بشبرا، وعضو المجلس الملي العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القمص صليب متي، لـ"الفجر"، إن المقابلة مع قداسة البابا تواضروس تأتي في زيارة عادية لاستقبال أب لابنه، وأن الحديث تطرق في نطاق المعايدة فقط، مؤكدا بأنه كان متواجد في الكاتدرائية فانتهز فرصة وجوده فقام بزيارة البابا في إطار طبيعي بعيدا عن الرسميات.

وأضاف، ان استقبال البابا له كان في محفل تكريم مليئ بالترحاب والابتسامات الأبوية .
البابا تواضروس يستقبل عضو المجلس الملي العام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (صور)
البابا تواضروس يستقبل عضو المجلس الملي العام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (صور)
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المزيد عن: تواضروس بابا الاسكندرية أخبار مصر أخبار
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