سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26/12/2018
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:07 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر اليورو الأوروبي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-12-2018 وذلك بعدما شهد اليورو الاوروبي حالة التباين خلال تعاملات اليومين الماضيين، وكان قد ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزى المصري حيث وصل سعر الشراء فيها لـ 20.34 جنيه والبيع 20.48 جنيه، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية أسعار اليورو الاوروبي في أهم البنوك العاملة في مصر وذلك حرصًا منها على تقديم خدمة متكاملة للقراء وجاءت الاسعار على النحو التالي:
سعر اليورو الاوروبي في البنوك اليوم 26-12-2018
سعر سعر اليورو الاوروبي في البنك المركزي المصري
20.34 جنيه للشراء
سعر20.48 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم 26-12-2018
20.73 جنيه للشراء
20.89 جنيه للبيع
سعر اليورو في بنك مصر
20.2 جنيه للشراء
20.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
20.31 جنيه للشراء
20.49 جنيه للبيع
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى
وسجل في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 20.28 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26/12/2018
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