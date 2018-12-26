فوز ثمين للقناة على جمهورية شبين في القسم الثاني (صور)

حقق فريق القناة فوزا مهما، وصعبا، خارج ملعبه علي فريق جمهورية شبين، بهدفين مقابل هدف، في اطار الجولة الرابعة عشر من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة خلال بداية منافسات الدور الثاني .

بدأ القناة بتشكيل مكون من محمد طلبة في حراسة المرمى، محمد يوسف ، خالد الحسيني ، اسلام سيد ، محمد طارق رجب في خط الدفاع، محمد عبد الستار ، اسلام نبيل ، اسلام شرقية ، عصام عابدين في خط الوسط، علي شوقي وتارو في خط الهجوم.





وأجرى أبو طالب العيسوي المدير الفني للقناه، تغييراته مبكرا حيث دفع بتشارل المهاجم الغاني بديل لعصام عابدين بعد إحراز شبين للهدف الاول، وفي بداية الشوط الثاني دفع بمحمد علي بديلا لاسلام شرقية، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق شارك محمد سليمان بديلا لاسلام نبيل.





ولعب الجمهورية اللقاء بتشكيل مكون من محمد عصام، وعبد الله شلبي، ومحمد فتح الله، ومحمد ممدوح كيمو، وعمار محسن، وأمحمد صادق ميدو، وأوباتشي، ومحمد عزت، ومحمود حميد، وحسام فتحي، ومحمد شعراوي، وتواجد بين البدلاء محمد مدحت، وأيمن العادلي، ووائل علي، ومصطفى زيكو، وعمرو ثابت، وأيمن سعد.





تقدم محمد شعراوي بالهدف الأول لشبين في الدقيقة 7 من بداية اللقاء من متابعة امام المرمى، ثم نجح البديل تشارل في إحراز هدف التعادل للقناه، من تسديدة قوية في الدقيقة الاولي من الوقت بدل الضائع .





وشهدت الدقيقة الثانية للوقت الضائع إحتساب ركلة جزاء للقناه، سجلها اللاعب محمد يوسف.





أدار اللقاء الحكم الدولي أمين عمر، عاونه أحمد مختار، وأشرف محمود، وحكم رابع ناصر مطر.





الفوز رفع رصيد القناه إلى 27 نقطة بالمركز الأول، وتجمد رصيد جمهورية شبين عند 17 نقطة بالمركز الثامن.





- ترتيب المجموعة الثانية:





1- القناه 27 نقطة

2- كوكا كولا 27 نقطة

3-سيراميكا 26 نقطة

4- الترسانه 25 نقطة

5- إف سي مصر 24 نقطة

6- الشمس 18 نقطة

7- المريخ 17 نقطة

8- جمهورية شبين 17 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10-بورتو 16 نقطة

11- منتخب السويس 12 نقطة

12- دمياط 12 نقطة

13- الزرقا 10 نقاط

14- أبى صقل نقطتين