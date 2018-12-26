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صحيفة "الجارديان" تضع أردوغان بقائمة المستبدين

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:42 م
صحيفة الجارديان تضع أردوغان بقائمة المستبدين
رجب طيب أردوغان
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وكالات
 
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قامت صحيفة "الجارديان" الإنجليزية بوضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقائمة المستبدين لعام 2018.

وبالتطرق للتفاصيل، قامت الصحيفة بنشر مقالاً بعنوان "عام المستبدين"، وأشارت فيه إلى أنه عام يسيطر فيه حفنة من الرجال الأقوياء الذين يعرّضون حياة الملايين للخطر بتصرفاتهم وأفعالهم.


ووضعت الجريدة  أردوغان، في قائمة بعنوان المستبدون والديماجوجيون وكتبت عنه قائلة: إنه بدأ يطبق في تركيا ما سمّاه نموذجًا للعالم، وفتح طريقًا لنفسه عنوة عبر النظام الرئاسي، وحاز قوى وسلطات أكبر من حدوده.

وفي ذات السياق، قامت الجريدة الألمانية "دير شبيجيل" بنشر قائمة بعنوان "الأناس الذين يعيشون في دور المستبدين، واختارت صور أربعة من القادة من بينهم أردوغان للغلاف.

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