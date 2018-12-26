برشلونة يرفض التخلي عن كوتينيو مقابل مبابي
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 04:31 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني رفض الدخول في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي.
وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة رفض دفع 150 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو مقابل الحصول على مبابي.
وأفادت الصحيفة بأن برشلونة لا يرى أي فرصة للتخلص من اللاعب البرازيلي على الرغم من انخفاض مستواه في الأسابيع القليلة الماضية.
وأكدت سبورت أن برشلونة لن يصرف النظر عن المهاجم الفرنسي الذي يعد من أفضل اللاعبين في العالم والفائز مؤخرًا بجائزة أفضل فرنسي في عام 2018 لكنه لن يقبل بالتخلي عن كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ البلوجرانا.
وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت أن باريس سان جيرمان سيكون مضطرًا للتخلص من نيمار جونيور أو كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.
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