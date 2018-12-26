بعد افتتاح "السيسي".. كل ما تريد معرفته عن مشروع "بشائر الخير2"

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى منطقة غيط العنب بمدينة الإسكندرية، لافتتاح المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني "بشائر الخير".

وأشاد "السيسي" خلال حفل الافتتاح بالمشروع بعد مشاهدة فيلم تسجيلي يشرح تفصايله، لافتًا إلى أن الدولة قدمت 600 مليون جنيه له، من خلال وزارة الإسكان قائلًا: "بشائر الخير وراءه جهد وهمة من رجال الأعمال وبنك مصر وتحيا مصر".

وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمشروع "بشائر الخير2" بالإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.

مشروع بشائر الخير2

يعد مشروع بشائر الخير2 هو المرحلة الثانية من مشروع بشائر الخير الذي يستهدف القضاء على المناطق العشوائية بمحافظة الإسكندرية خاصة غير الآمنة منها، حيث تم بناءه على مساحة تتجاوز الـ 50 ألف متر مربع، وهو يضم 18 بلوك وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة.

ويشتمل المشروع على 1869 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث وكافة الأجهزة المنزلية، وذلك فضلًا عن المقرات الخدمية والمحال والمراكز التجارية في الطابقين الأرضي والأول بكل عقار، فضلًا عن 4 مصاعد كهربائية لكل بلوك سكني.

فضلًا عن ذلك، فقد تم تخصيص مسطحات خضراء بالمشروع على مساحة 15 ألف متر مربع، فيمت يشق الأسفلت طريقه بطول 17 ألف متر، فتم إنشاء 338 من المحلات التجارية و13 مولًا تجاريًا فوق مسطحات تجارية تفوق الـ22 ألف متر مربع.

الهدف من المشروع

والهدف من المشروع السكني تسكين أكبر عدد من قاطني المناطق العشوائية بالإسكندرية وتوفير حياة كريمة لهم وتحقق العدالة الاجتماعية وتكفل الكرامة الإنسانية لهم، لحمايتهم من مخاطر العشوائيات غير الآمنة خاصة التي تزايدت بها خلال الفترة الأخيرة حوادث انهيار العقارات الآيلة للسقوط.

ومن المقرر أن تستهدف المرحلة الثانية من المشروع "بشائر الخير2" تسكين نحو 10 آلاف مواطن من أهالي العشوائيات بمحافظة الإسكندرية.

الجهة المسؤولة عن تنفيذه

مشروع "بشائر الخير2" هو ثاني المشروعات القومية السكنية الكبرى التي تشرف عليها الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية وبمتابعة من محافظ الإسكندرية ووزارة الإسكان الاجتماعي.

وإلى جانب ذلك، كان قد شارك العديد من رجال الأعمال والمجتمع المدني والبنك الأهلي، في بناء المشروع وتنفيذه خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة من خلال التبرعات والمساهمات التي قدموها بجميع المبالغ المالية اللازمة لإنجاز هذا المشروع.

مدة الانتهاء من المشروع

وتم تنفيذ مشروع بشائر الخير2 في فترة زمنية قياسية، حيث استغرق نحو عام ونصف فقط استجابة لمطالب أهالي منطقة غيط العنب بالإسكندرية، بتوفير مساكن لائقة بهم.



