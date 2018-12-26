رونالدو ينافس مبابي وجريزمان في حفل جوائز سوكر

يتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان مبابي وأنطوان غريزمان على حصد جائزة "غلوب سوكر"، التي يتم تقديمها لأفضل لاعب في العام.









ومن المنتظر أن يقام الحفل في مدينة دبي الإماراتية يوم 3 يناير المقبل خلال الحفل السنوي العاشر.









ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الفرنسي ديدييه ديشان، الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، ومدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، الفائز بلقبي الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.









هذا بالإضافة إلى مدرب يوفنتوس، الإيطالي ماسيمليانو أليغري، الحاصل على الدوري الإيطالي، والفرنسي زين الدين، المتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والألماني يورغن كلوب، الذي قاد ليفربول لمركز الوصافة في دوري الأبطال الموسم الماضي.









أما جائزة أفضل نادي في عام 2018، فترشح لها أندية أتلتيكو مدريد وريال مدريد وليفربول.









وانحسرت أسماء المرشحين لجائزة أفضل وكيل لاعبين بين الثلاثي خورخي مينديز، ممثل كريستيانو رونالدو، وستيفانو كاستاجنا، ممثل الحارس البرازيلي أليسون بيكر، وجوناثان بارنيت، ممثل الويلزي غاريث بيل.



