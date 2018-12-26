الجيش الروسي يختبر سلاحا استراتيجيا جديدا

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، أن الجيش الروسي قد اختبر بنجاح صاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي، الذي شكك خصوم روسيا بوجوده أصلا، "لاعتباره ضربا من الخيال".

وذكرت وكالة تاس، أن عملية الإطلاق تمت بنجاح وأن الصاروخ انطلق من مقاطعة أورينبورغ جنوبي روسيا وبلغ هدفه في ميدان كورا الاختباري في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي قاطعا آلاف الكيلومترات.

وأشارت إلى أن الرأس الحربية المجنحة التي يحملها الصاروخ، تحركت على مسارات وباتجاهات عمودية وأفقية لتختفي بذلك عن دفاعات العدو بشكل مغاير تماما رصد الرادار هدفه.

وأعلن قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكاييف مؤخرا، أن أنظمة "أفانغارد" فرط الصوتية ستدخل المناوبة عام 2019.

وقال كاراكاييف إن "النماذج الأولى من هذه الصواريخ سيتم إلحاقها بفوج صواريخ دومباروفسكى جنوبي البلاد العام المقبل".

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد كشف لأول مرة عن صواريخ "أفانغارد" في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية في 1 مارس الماضي.

و في 7 يونيو 2018 أكد بوتين أن هذه الصواريخ صارت قيد الإنتاج، وستدخل الخدمة عام 2019.