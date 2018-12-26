ميرور: محمد صلاح يفكر في الرحيل عن ليفربول بسبب لاعب إسرائيلي

اشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في الرحيل عن الريدز والانتقال لنادي آخر، في حال تعاقد النادي مع الإسرائيلي مونيس دابور لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن باري هانتر مسؤول الكشف عن المواهب في ليفربول سافر إلى النمسا وذلك لمراقبة اللاعب دابور للتعاقد معه في الفترة القادمة.

واضافت الصحيفة، أن محمد صلاح قد يفكر في الرحيل عن ليفربول في حال تعاقد الريدز مع اللاعب الإسرائيلي مونيس دابور.