مؤشر دبي يخسر 15.8 نقطة بمستهل تعاملات الأربعاء

تراجع مؤشر سوق دبي المالي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع انخفاض أغلب الأسهم القيادية.





وسجل المؤشر الرئيسي تراجعاً نسبته 0.64% خاسراً 15.85 نقطة، بالغاً 2451.50 نقطة، متجاهلا ارتفاعات الجلسة الماضية.





وجرت التداولات بحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، على 86.68 مليون سهم، بقيمة 109 ملايين درهم، تمت من خلال 1184 صفقة.





وشهدت أغلب الأسهم القيادية تراجعاً يتصدرها سهم أرابتك القابضة بنسبة 2.72%، يليه إعمار 1.43%، وسوق دبي المالي 0.9%، إضافة إلى انخفاض دبي للإستثمار 0.81%.





وسيطر اللون الأحمر على معظم القطاعات، بصدارة السلع الاستهلاكية المتراجع 1.80%، والتأمين الذي انخفض 1.65%.





أنهى سوق دبي المالي جلسة أمس الثلاثاء باللون الأخضر، ليعود إلى المكاسب مدعوماً بالأداء الإيجابي للأسهم الثقيلة وفي صدارتها الإمارات دبي الوطني.





وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بنسبة 0.28%، بمكاسب بلغت 7.01 نقطة، صعد بها إلى مستوى 2467.35 نقطة، ليعوض جانباً من خسائر الجلسة السابقة.





وتراجعت قيمة التداول إلى 118.06 مليون درهم مقابل 119.08 مليون درهم، فيما زادت الأحجام لتصل إلى 149.38 مليون سهم مقابل 102.79 مليون سهم.





وتصد ارتفاعات اليوم قطاع البنوك بنسبة 2.23% مع ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني "الأكبر تأثيراً بالمؤشر العام" بنسبة 4.24% لـ 8.6 درهم.





وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.40% بعد أن ارتفع سهم "دو" بالنسبة ذاتها، وزاد السلع الاستهلاكية بـ 0.36% مع صعود سهم دي إكس بي 0.42%.





وارتفع الاستثمار بنسبة 0.20% بفعل صعود سهم سوق دبي المالي بنسبة 1.69%، وضمت قائمة الارتفاعات أيضاً بعض الأسهم الكبرى منها بنك المشرق والعربية للطيران والذين شهدا ارتفاعاً بنسبة 8.33%، 0.10% على الترتيب.





وفي المقابل، انخفض قطاعل التأمين والعقارات بنحو 2.44% للأول، و1.78% للثاني بفعل هبوط سهم سلامة بنسبة 5.9% لـ 0.427 درهم.







