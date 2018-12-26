"مبارك": عمر سليمان بلغني بتسلل 800 شخص عبر الحدود ولم يخبرني عن جنسياتهم
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:46 م
مروة هيكل
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قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال الإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير: "أبلغني اللوء عمر سليمان يوم 29 يناير أن هناك قوات مسلحة اقتحمت الحدود وعددهم 800 شخص".
وتابع: "ولم يخبرني عن جنسياتهم حينها وعقب تسللهم قاموا بالانتشار في المحافظات بعدما أحدثوا مساسا بأمن البلاد وسلامتها، وأحدثوا الفوضي في 25 يناير، وأنهم قاموا بمهاجمة القوات الحدودية في شمال سيناء ومناطق رفح والعريش والشيخ زويد".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
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